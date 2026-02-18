La Mole Antonelliana si trasforma in un palcoscenico anni ’70

TORINO – Torino si prepara a vivere un appuntamento unico con la cultura e il glamour degli anni d’oro della televisione e del cinema. Sabato 21 febbraio, il Museo Nazionale del Cinema, simbolo della città, ospiterà un’apertura serale straordinaria che unirà arte, musica e panorami spettacolari. Dalle ore 19:15, i visitatori potranno immergersi in un percorso che spazia dalla nostalgia pop agli scenari più contemporanei, attraversando il fascino senza tempo della Mole Antonelliana.

Al centro della serata, la mostra “Pazza Idea”, omaggio alle icone immortali ritratte dal fotografo Angelo Frontoni, offrirà uno sguardo sulla moda e sullo stile degli anni ’60 e ’70. Tra paillettes, pantaloni a zampa e dive come Brigitte Bardot, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà e le gemelle Kessler, la mostra racconta un’Italia che osava sognare.

Accanto alla mostra, sarà possibile esplorare il percorso permanente del museo, tra scenografie e reperti storici, e visitare “Manifesti d’artista”, esposizione di locandine cinematografiche firmate dai grandi creativi del settore.

L’atmosfera della serata sarà arricchita dal dj set di Luke Barral, che proporrà sonorità anni ’70 accompagnate da drink, birre e vini disponibili nel lounge bar allestito per l’occasione. Per completare l’esperienza, l’ascensore panoramico della Mole resterà aperto tutta la sera, offrendo una vista notturna mozzafiato sulla città dai 85 metri del “tempietto”.

