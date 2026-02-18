Camion investe due persone tra Ceva e Lesegno

CUNEO – Questa mattina, mercoledì 18 febbraio, un camion ha investito due persone in via Mondovì, lungo la strada che collega Ceva a Lesegno. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

La richiesta di intervento è arrivata alle 10:08. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 per prestare soccorso alle vittime, affiancati dai vigili del fuoco di Mondovì e Ceva. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

