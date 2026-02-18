È morto uno dei due pedoni investiti a Ceva: è un ragazzo di 19 anni, ancora grave l’altra persona

CUNEO – Non ce l’ha fatta uno dei due pedoni investiti questa mattina lungo la strada statale 28 “del Colle di Nava”. Si tratta di un ragazzo di 19 anni. L’altro uomo, un 35enne, è ancora ricoverato al Santa Croce di Cuneo dove è arrivato in codice rosso: le sue condizioni sono gravissime. Entrambi sono stranieri, ospiti di un Cas (Centro di accoglienza straordinaria).

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che i due stessero camminando sul ciglio della strada quando, per cause in fase di accertamento, hanno invaso la carreggiata; poi l’impatto, violentissimo, con il conducente di un Fiat Doblò.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 per prestare soccorso alle vittime, affiancati dai vigili del fuoco di Mondovì e Ceva. Presente anche l’elisoccorso.

Anas fa sapere che la strada statale 28 “del Colle di Nava” è provvisoriamente chiusa al traffico a Ceva, all’altezza di località Infermiera (CN). La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.

Aggiornamento

Riaperta al traffico la strada statale 28 “del Colle di Nava” a Ceva (CN).

