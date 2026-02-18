Guardia di finanza sequestra oltre 7.700 prodotti non sicuri in provincia di Vercelli

VERCELLI – I Reparti della Guardia di finanza di Vercelli, tra gennaio e febbraio, hanno sequestrato amministrativamente oltre 7.700 prodotti, in prevalenza giocattoli, bigiotteria e articoli carnevaleschi privi di etichette e informazioni conformi alla normativa a tutela dei consumatori.

Gli ultimi due interventi, condotti dai Finanzieri del Gruppo di Vercelli in diversi comuni della provincia, mirano a tutelare la legalità economico-finanziaria e a contrastare la vendita di articoli contraffatti o potenzialmente pericolosi. I titolari degli esercizi commerciali irregolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio, con sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 516 euro fino a 25.823 euro.

Parallelamente, nell’ambito della lotta alla contraffazione, sono state irrogate sanzioni a soggetti che avevano acquistato online prodotti contraffatti recanti loghi di marchi di abbigliamento.

