Torino, a Palazzo Civico è stato esposto il trofeo delle Frecciarossa Final Eight

TORINO – Parte oggi l’edizione 2026 delle Frecciarossa Final Eight di Basket, in programma all’Inalpi Arena di Torino fino a Domenica 22 febbraio.

E, o ormai poche ore dall’avvio del torneo che vedrà sfidarsi le otto migliori squadre del campionato italiano di basket, il trofeo delle Frecciarossa Final Eight è stato esposto in Sala Marmi, nel cuore aulico di Palazzo Civico. Ad accoglierlo l’assessore allo Sport e ai Grandi eventi Domenico Carretta.

L’edizione numero 50 del torneo prenderà il via con i primi due quarti di finale in programma sul parquet dell’Inalpi Arena: Brescia-Udine (ore 18) e Milano-Trieste (20.45).

Il trofeo delle Frecciarossa Final Eight 2026 ha anche fatto tappa al Grattacielo Piemonte accolto dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale allo Sport, Paolo Bongioanni. Il Grattacielo Piemonte è stato la 17ª tappa di un tour che ha attraversato l’intera area piemontese. Partito da Tortona, il trofeo ha toccato numerosi comuni e diverse società di basket prima di approdare nella sede della Regione.

