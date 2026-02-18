TORINO – Il meteo a Torino per giovedì 19 febbraio 2026 sarà condizionato nelle prime ore da una circolazione depressionaria fredda in progressivo allontanamento dal Nord Ovest. Dopo una notte instabile, la giornata si aprirà con nuvolosità compatta e deboli precipitazioni, ma il quadro è destinato a migliorare con il passare delle ore. Complessivamente sono attesi circa 8 millimetri di pioggia, concentrati soprattutto nella prima parte della giornata. Le temperature a Torino si manterranno su valori invernali ma senza eccessi: minima di 2°C e massima di 10°C, con zero termico a 1524 metri. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cieli molto nuvolosi e deboli piogge diffuse

La mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti sull’intero territorio cittadino e sulla prima cintura. Sono previste deboli piogge intermittenti, talvolta a carattere di pioviggine persistente. I venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere una sensazione di freddo accentuata nelle prime ore del giorno. Sulle Alpi piemontesi si potranno osservare residue deboli nevicate mattutine, con quota neve attorno ai 1000-1100 metri.

Pomeriggio: graduale attenuazione dei fenomeni

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica tenderà a migliorare sensibilmente. Le precipitazioni saranno in progressivo esaurimento, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La ventilazione ruoterà dai quadranti Sud-Sudovest, favorendo l’ingresso di aria più asciutta. Le temperature si porteranno verso la massima di 10°C, con un clima più gradevole rispetto alle ore mattutine.

Sera: ritorno del cielo poco nuvoloso

In serata Torino vedrà un ulteriore miglioramento, con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Il contesto sarà stabile e asciutto, segnando la fine della fase perturbata. Il graduale rasserenamento favorirà un calo termico notturno, ma senza gelate significative in città.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 20 febbraio: giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni o al più velati; temperature in lieve rialzo nei valori massimi;

Sabato 21 febbraio: condizioni ancora prevalentemente soleggiate, clima asciutto e atmosfera limpida grazie all'alta pressione;

Domenica 22 febbraio: tempo stabile con sole prevalente, qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni.

