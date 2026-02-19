TAV Avigliana–Orbassano, Legambiente: “Prime valutazioni negative sul progetto”

TORINO – Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta annuncia la presentazione di osservazioni formali al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al nuovo progetto definitivo della tratta nazionale della TAV tra Avigliana e Orbassano.

L’associazione ambientalista ha diffuso una prima presa di posizione sul progetto, in attesa di un’analisi completa della documentazione tecnica. Secondo la presidente Alice De Marco, la valutazione preliminare è già orientata in senso negativo.

Le criticità evidenziate

Tra i principali punti contestati figura l’ipotesi di traforare la collina morenica di Rivoli. Secondo Legambiente, l’intervento risulterebbe particolarmente impattante, soprattutto considerando la presenza di una linea ferroviaria già esistente, ritenuta idonea a sostenere sia il traffico merci sia quello passeggeri, anche grazie agli interventi di potenziamento in corso da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

L’associazione sottolinea come il dibattito non debba essere ridotto allo scontro ideologico tra favorevoli e contrari alla TAV, ma piuttosto concentrarsi sugli effetti concreti sul territorio, in particolare sulle aree agricole e sugli ecosistemi compresi tra Avigliana, Rivoli e Rivalta di Torino.

Impatti ambientali e sociali

Secondo Legambiente, il progetto comporterebbe anni di cantieri e un consumo di suolo superiore al milione di metri quadrati. Tra le criticità segnalate anche:

possibili rischi per le risorse idropotabili;

forte impatto sulla viabilità locale;

vicinanza dei cantieri a strutture sanitarie strategiche come l’Ospedale di Rivoli e l’Ospedale San Luigi Gonzaga.

Un ulteriore nodo riguarda, secondo l’associazione, il coinvolgimento delle comunità locali, che ad oggi non sarebbero state consultate in modo adeguato.

Il ruolo degli enti locali e della commissione tecnica

Legambiente ha invece espresso apprezzamento per la scelta dell’Unione Montana Valle Susa e dei Comuni di Avigliana, Caselette, Rivoli e Sant’Ambrogio di Torino di affidare la valutazione tecnica del progetto alla Commissione Tecnica Torino-Lione, composta da esperti che da anni studiano il dossier della linea ferroviaria.

La posizione nazionale

L’associazione ha infine ricordato che la posizione di Legambiente sul progetto Torino-Lione è consolidata da tempo e verrà ribadita nei confronti di tutte le istituzioni e dei soggetti coinvolti nel processo decisionale.

