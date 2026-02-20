TORINO – Le previsioni meteo Torino per sabato 21 febbraio 2026 confermano l’espansione di un solido campo di alta pressione sul Piemonte, responsabile di una giornata pienamente stabile e soleggiata. Dopo le recenti fasi più dinamiche, il capoluogo torinese potrà contare su sole splendente per l’intera giornata e assenza totale di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori superiori alla media stagionale: minima di 5°C, massima fino a 16°C. Lo zero termico si attesterà a 2426 metri, segnale di un contesto atmosferico decisamente mite anche in quota. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo sereno e clima fresco ma gradevole

La giornata si aprirà con cieli completamente sereni su Torino e prima cintura. Le prime ore saranno caratterizzate da aria fresca, con temperature attorno ai 5°C, ma il soleggiamento pieno favorirà un rapido aumento termico. I venti deboli da Sud-Sudovest accompagneranno la mattinata senza particolari rinforzi, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile e asciutta. Ottime condizioni per spostamenti e attività all’aperto.

Pomeriggio: temperature miti e atmosfera quasi primaverile

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, senza alcun rischio di pioggia. La temperatura massima di 16°C renderà il clima particolarmente gradevole per il periodo. I venti si manterranno deboli dai quadranti sud-occidentali, mentre lo zero termico sopra i 2400 metri confermerà la fase mite anche sulle Alpi piemontesi.

Sera: stabilità e cielo limpido

In serata il tempo resterà stabile, con cielo sereno e aria più fresca dopo il tramonto. L’assenza di nuvolosità favorirà un calo termico graduale ma senza criticità.

Tendenza meteo Torino

Domenica 22 febbraio: ancora tempo soleggiato e stabile, con temperature miti nelle ore centrali;

ancora tempo soleggiato e stabile, con temperature miti nelle ore centrali; Lunedì 23 febbraio: prosegue la fase di alta pressione, cieli sereni e clima asciutto;

prosegue la fase di alta pressione, cieli sereni e clima asciutto; Martedì 24 febbraio: condizioni simili, con sole prevalente e solo qualche velatura di passaggio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese