Torino, previsioni meteo del 21 febbraio 2026
Meteo Torino 21 febbraio 2026: sole splendente per tutta la giornata, massime fino a 16°C e zero termico oltre 2400 metri. Domenica e inizio settimana ancora stabili.
TORINO – Le previsioni meteo Torino per sabato 21 febbraio 2026 confermano l’espansione di un solido campo di alta pressione sul Piemonte, responsabile di una giornata pienamente stabile e soleggiata. Dopo le recenti fasi più dinamiche, il capoluogo torinese potrà contare su sole splendente per l’intera giornata e assenza totale di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori superiori alla media stagionale: minima di 5°C, massima fino a 16°C. Lo zero termico si attesterà a 2426 metri, segnale di un contesto atmosferico decisamente mite anche in quota. Non sono previste allerte meteo.
Mattino: cielo sereno e clima fresco ma gradevole
La giornata si aprirà con cieli completamente sereni su Torino e prima cintura. Le prime ore saranno caratterizzate da aria fresca, con temperature attorno ai 5°C, ma il soleggiamento pieno favorirà un rapido aumento termico. I venti deboli da Sud-Sudovest accompagneranno la mattinata senza particolari rinforzi, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile e asciutta. Ottime condizioni per spostamenti e attività all’aperto.
Pomeriggio: temperature miti e atmosfera quasi primaverile
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, senza alcun rischio di pioggia. La temperatura massima di 16°C renderà il clima particolarmente gradevole per il periodo. I venti si manterranno deboli dai quadranti sud-occidentali, mentre lo zero termico sopra i 2400 metri confermerà la fase mite anche sulle Alpi piemontesi.
Sera: stabilità e cielo limpido
In serata il tempo resterà stabile, con cielo sereno e aria più fresca dopo il tramonto. L’assenza di nuvolosità favorirà un calo termico graduale ma senza criticità.
Tendenza meteo Torino
- Domenica 22 febbraio: ancora tempo soleggiato e stabile, con temperature miti nelle ore centrali;
- Lunedì 23 febbraio: prosegue la fase di alta pressione, cieli sereni e clima asciutto;
- Martedì 24 febbraio: condizioni simili, con sole prevalente e solo qualche velatura di passaggio.
