Primo esemplare di istrice al nord del Piemonte, immortalato dalla polizia in val d’Ossola

VCO – Per la prima volta si registra la presenza di un roditore particolare nel nord del Piemonte: un esemplare di Istrice è stato immortalato da una foto della polizia provinciale del Verbano-Cusio-Ossola in val d’Ossola.

Le immagini scattate dal dispositivo hanno certificato un doppio passaggio dell’animale. Sebbene lo scorso anno erano già giunte segnalazioni circa la presenza del roditore nella zona del Verbano e del Vergante, solo ad oggi si hanno delle prove fotografiche.

Curiosità

L’istrice è un roditore monogamo, in espansione dal centro Italia verso nord, si presume per via degli effetti del cambiamento climatico. Si riproduce tutto l’anno, in genere mettendo al mondo da uno a tre cuccioli e i parti si concentrano a febbraio. L’unico predatore naturale sull’istrice è il lupo, a cui si aggiunge raramente la volpe nei confronti dei cuccioli.

