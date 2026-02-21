L’annuncio di Triple H: “WWE per la prima volta in Italia, a Torino”, ecco quando e dove acquistare i biglietti

TORINO – Oramai consolidata, per la città, l’entrata ufficiale nel circuito dei grandi eventi sportivi internazionali. Da poco infatti è stato annunciato un nuovo clamoroso appuntamento; il 31 maggio la Inalpi Arena ospiterà per la prima volta in Italia un Premium Live Event targato WWE: Clash.

Cos’è Clash e quando arriva in Italia

Clash è uno dei Premium Live Event della WWE, format che riunisce le principali superstar del wrestling mondiale in una serata trasmessa in diretta globale. L’edizione italiana, in programma sabato 31 maggio alla Inalpi Arena di Torino, rappresenta un debutto storico per il nostro Paese.

La risposta del pubblico è stata tale da spingere gli organizzatori a programmare una seconda serata: domenica 1° giugno, sempre a Torino, andrà in scena una puntata speciale di Monday Night Raw.

Il tour europeo proseguirà poi all’Accor Arena di Parigi e alla The O2 Arena di Londra, inserendo Torino tra le grandi capitali europee del wrestling.

L’annuncio di Cirio e di Triple H su Instagram

Ad anticipare l’evento è stato un video pubblicato su Instagram da Triple H (Paul Levesque), quattordici volte campione del mondo e oggi vicepresidente esecutivo e responsabile creativo della WWE.

«Per la prima volta in assoluto, un WWE PLE si terrà in Italia», ha annunciato nel video (di seguito), ufficializzando Clash in Italy come parte del tour europeo tra maggio e giugno.

Sull’arrivo del grande wrestling a Torino è intervenuto anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: «Che il più grande evento mondiale di wrestling scelga Torino insieme a Parigi e Londra è un risultato straordinario».

Secondo le stime regionali, oltre il 70% degli spettatori arriverà dall’estero, con una ricaduta economica diretta stimata in oltre 70 milioni di euro e una visibilità potenziale di circa 450 milioni di telespettatori nel mondo.

Biglietti e come seguire il match

I biglietti per Clash in Italy saranno disponibili in prevendita dall’11 marzo e in vendita generale dal 13 marzo.

Per chi non potrà essere presente alla Inalpi Arena, l’evento sarà trasmesso in streaming su Netflix, dove dal 1° aprile sarà disponibile tutta la programmazione WWE, con possibilità di scegliere tra commento italiano (Michele Posa e Luca Franchini) o audio originale americano.

Il capoluogo piemontese supera se stesso e si prepara a vivere una notte di spettacolo e adrenalina che segna un punto di svolta nella storia degli eventi sportivi ospitati in città.

