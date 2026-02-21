Federico Tomasoni alle Olimpiadi con Matilde: sul casco il sole della fondazione

MILANO-CORTINA – Un sogno olimpico vissuto in due. Oggi, nella discesa di seeding dello skicross, Federico Tomasoni è sceso in pista con un simbolo ben preciso: il sole di Matildina4Safety, la fondazione dedicata a Matilde Lorenzi, la fidanzata scomparsa nell’ottobre 2024 dopo un incidente in allenamento.

Il 28enne bergamasco di Castione della Presolana ha conquistato la qualificazione olimpica e ha chiuso il seeding con il 17° tempo. Ma il risultato sportivo, oggi, si intreccia con una dimensione più profonda: «Per i primi due mesi ho vissuto in piena confusione, la sognavo tutte le notti», aveva raccontato nei mesi successivi alla tragedia. Ora quel dolore si è trasformato in spinta. In pista, con lui, c’è anche lei.

Tomasoni è già salito su un podio mondiale con il bronzo nel mixed team insieme a Jole Galli nel 2023. Video editor, appassionato di mountain bike e alpinismo, ha scelto di portare ai Giochi il sole, in tutti i sensi.

Il ricordo di Matilde Lorenzi, promessa piemontese dello sci azzurro

Matilde Lorenzi, 19 anni, era originaria di Villarbasse, nel Torinese. Campionessa italiana assoluta di SuperG, tesserata per l’Esercito, era cresciuta sportivamente al Sestriere insieme alla sorella maggiore Lucrezia.

Il 28 ottobre 2024 era caduta durante un allenamento di gigante sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. Ricoverata all’ospedale San Maurizio di Bolzano in condizioni critiche dopo aver sbattuto violentemente la testa, è morta nella notte.

Aveva già conquistato il titolo italiano assoluto e giovani in SuperG in Val Sarentino, un sesto posto in discesa e un ottavo in Supergigante ai Mondiali juniores di Chatel, oltre a piazzamenti in Coppa Europa. Attendeva il debutto in Coppa del Mondo.

Oggi, mentre Tomasoni insegue il suo traguardo olimpico sulla neve, quel sole sul casco illumina il percorso e diventa il segno di una continuità che valica i confini di quello che sarà e di ciò che è stato.

