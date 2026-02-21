Derubata una chiesa a Rifreddo, arrestati i due ladri

RIFREDDO – I beni del clero ancora una volta sotto attacco. Colpo nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio alla chiesa di Maria Regina nel comune cuneese. Due uomini sono stati identificati e arrestati dai carabinieri della stazione di Revello con il supporto della Compagnia di Saluzzo.

La scoperta al mattino

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando alcune volontarie hanno trovato la porta principale dell’edificio sacro aperta e una finestra con i vetri infranti, verosimilmente utilizzata per introdursi all’interno. All’interno la sacrestia era stata messa a soqquadro, oggetti liturgici sparsi a terra e tracce di sangue sul pavimento.

Sono risultati mancanti calici e patene placcati in oro, mentre diverse ampolle sono state danneggiate. Un danno non solo economico ma anche simbolico per la comunità parrocchiale.

Le indagini e l’arresto

Determinanti sono state le tracce ematiche lasciate all’interno della chiesa e le segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato movimenti sospetti nel centro del paese durante la notte. Grazie ai dovuti accertamenti sono stati individuati i presunti responsabili, che sarebbero rimasti feriti durante il furto. I due uomini sono stati poi arrestati e la refurtiva è stata recuperata e restituita alla parrocchia.

