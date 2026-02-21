La Virtus Emilbanca Bologna ha vinto la IBSA NextGen Cup 2025/26 che si è giocata a Torino

La Virtus Emilbanca Bologna ha vinto la IBSA NextGen Cup 2025/26 imponendosi nel finale 65-68 conto i precedenti campioni in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano.. La finale si è giocata all’Inalpi Arena di Torino nel contesto delle Final Eight di Basket.

Matteo Accorsi della Virtus Emilbanca Bologna è stato premiato come MVP IBSA , come Best Scorer A2A e come come Assistman NOVI della Fase Finale della IBSA NextGen Cup 2025/26. Il numero 13 bianconero ha messo a referto una media di 18.6 punti, 7.3 falli subiti, 5 rimbalzi, 4.6 assist, 2.6 recuperi e 25.3 di valutazione nelle tre gare disputate a Torino.

