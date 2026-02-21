SocietàTorino
Una petizione online per salvare il Comala
Dopo il bando che pare aver cambiato la gestione della struttura dell’attuale centro in corso Ferrucci e dopo le parole del suo presidente è stata messa online una petizione per salvare il Comala che ha già ottenuto piû di 15 mila adesioni
Il Comala, un rinomato spazio culturale di Torino, è un pilastro fondamentale della comunità artistica e sociale locale. Nato con l’intento di promuovere la cultura e la socialità dal basso, il Comala rappresenta un esempio di inclusività e apertura, accogliendo persone di ogni estrazione sociale per condividere esperienze attraverso la musica, l’arte e tanti eventi culturali.
Negli ultimi anni, la sopravvivenza di spazi simili è diventata sempre più difficile. Finanziamenti insufficienti, pressioni amministrative e speculative mettono in pericolo luoghi che non solo rappresentano un punto di riferimento per la comunità ma arricchiscono anche la nostra città con un’offerta culturale variegata e accessibile a tuttə.
La chiusura del Comala sarebbe una perdita irreparabile per coloro che ne hanno fatto un simbolo di libertà espressiva e di innovazione culturale. Ogni angolo del Comala è intriso di creatività collettiva; una chiusura segnalerebbe la fine di innumerevoli sogni e progetti artistici nati proprio tra quelle mura.
Chiediamo alle istituzioni locali di garantire il supporto necessario affinché il Comala possa continuare la sua fondamentale opera di promozione culturale e sociale.
Invitiamo tuttə a unire le nostre forze per proteggere uno spazio che da anni arricchisce il tessuto sociale di Torino. Il vostro supporto è fondamentale: firmate questa petizione per farci sentire dalle istituzioni, e tentare di salvaguardare uno spazio fondamentale per la nostra comunità.
Bando
https://bandi.comune.torino.it/sites/default/files/allegati/avvisi/2025/2938/All._1_BIS_AVVISO_3_2025.pdf
12 gennaio 2026
Determinazione dirigenziale
https://bandi.comune.torino.it/sites/default/files/allegati/avvisi/2026/2938/DD_937-2026_approvazione_verbali_commissione_e_aggiudicazione_concessione_0.pdf
piazza Bazzi 2, Milano
In merito ai nominativi indicati, ecco il quadro della loro presenza e attività a Torino:
Daniele Valle: È un noto esponente politico locale del Partito Democratico. Attualmente ricopre la carica di consigliere regionale del Piemonte ed è vicepresidente della Commissione Sanità 1.4.1. È stato tra i promotori di diverse iniziative civiche e sociali nel territorio torinese.
Pasquale Lanni: Risulta essere il legale rappresentante dell’Associazione Culturale Eufemia APS, un’organizzazione con sede a Torino (via Monginevro) attiva nell’ambito dell’innovazione sociale, della cooperazione transfrontaliera e dell’inclusione 1.3.2. È inoltre legato al Politecnico di Torino come project manager per progetti di imprenditoria e cooperazione internazionale nei Balcani 1.3.1, 1.3.4.
Collegamento:
I due nomi appaiono spesso associati in contesti di politica locale e associazionismo. Pasquale Lanni è stato tra i firmatari o sostenitori di liste e comitati legati a Daniele Valle durante le sue campagne elettorali o iniziative politiche a Torino.
