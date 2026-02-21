Una petizione online per salvare il Comala

Dopo il bando che pare aver cambiato la gestione della struttura dell’attuale centro in corso Ferrucci e dopo le parole del suo presidente è stata messa online una petizione per salvare il Comala che ha già ottenuto piû di 15 mila adesioni

Il Comala, un rinomato spazio culturale di Torino, è un pilastro fondamentale della comunità artistica e sociale locale. Nato con l’intento di promuovere la cultura e la socialità dal basso, il Comala rappresenta un esempio di inclusività e apertura, accogliendo persone di ogni estrazione sociale per condividere esperienze attraverso la musica, l’arte e tanti eventi culturali.

Negli ultimi anni, la sopravvivenza di spazi simili è diventata sempre più difficile. Finanziamenti insufficienti, pressioni amministrative e speculative mettono in pericolo luoghi che non solo rappresentano un punto di riferimento per la comunità ma arricchiscono anche la nostra città con un’offerta culturale variegata e accessibile a tuttə.

La chiusura del Comala sarebbe una perdita irreparabile per coloro che ne hanno fatto un simbolo di libertà espressiva e di innovazione culturale. Ogni angolo del Comala è intriso di creatività collettiva; una chiusura segnalerebbe la fine di innumerevoli sogni e progetti artistici nati proprio tra quelle mura.

Chiediamo alle istituzioni locali di garantire il supporto necessario affinché il Comala possa continuare la sua fondamentale opera di promozione culturale e sociale.

Invitiamo tuttə a unire le nostre forze per proteggere uno spazio che da anni arricchisce il tessuto sociale di Torino. Il vostro supporto è fondamentale: firmate questa petizione per farci sentire dalle istituzioni, e tentare di salvaguardare uno spazio fondamentale per la nostra comunità.