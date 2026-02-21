SportTorino
La Reale Mutua Basket Torino perde anche a Brindisi
Il finale è 98-67
TORINO – La Reale Mutua Basket Torino non sa più vincere. A Brindisi incassa la sedicesima sconfitta di un campionato di basket di serie A2 che è andato a folate ma che ha riservato molte più delusioni che speranze.
Anche a Brindisi Torino non ha mai dato l’impressione di poter rimanere in partita. Ha retto un quarto, poi i padroni di casa hanno preso il largo fino a dilagare in maniera imbarazante nell’ultimo quarto.
Il finale di 98-67 racconta meglio di ogni commento la differenza espressa in campo dalle due squadre.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca1 giorno fa
Vogliono occupare abusivamente un appartamento appena ristrutturato a Torino, sventato il tentativo
Cronaca2 giorni fa
Ancora controlli nei locali: serata abusiva in corso Svizzera a Torino interrotta dalla polizia, 6 mila euro di multa
Cronaca2 giorni fa
80enne accoltella una cameriera in un hotel a Venaria Reale
Cittadini2 giorni fa
Puoi comprarla ma non guidarla (o quasi), l’asta del paradosso a Pinerolo
Cronaca1 giorno fa