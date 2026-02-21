La Reale Mutua Basket Torino perde anche a Brindisi

TORINO – La Reale Mutua Basket Torino non sa più vincere. A Brindisi incassa la sedicesima sconfitta di un campionato di basket di serie A2 che è andato a folate ma che ha riservato molte più delusioni che speranze.

Anche a Brindisi Torino non ha mai dato l’impressione di poter rimanere in partita. Ha retto un quarto, poi i padroni di casa hanno preso il largo fino a dilagare in maniera imbarazante nell’ultimo quarto.

Il finale di 98-67 racconta meglio di ogni commento la differenza espressa in campo dalle due squadre.

