Inseguimento a Bene Vagienna: auto sospetta tampona un veicolo e il conducente fugge a piedi

CUNEO – Ieri sera a Bene Vagienna, un automobilista non si è fermato all’alt dei carabinieri dando il via a un inseguimento per le vie del centro.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19.30.

Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato tentando la fuga. L’inseguimento si è protratto per alcune strade del centro fino al controviale di via Carrù, dove l’auto in fuga ha tamponato un’altra vettura.

Subito dopo l’impatto, l’uomo alla guida è sceso dal veicolo ed è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Al momento non si registrano feriti gravi.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità del fuggitivo.

