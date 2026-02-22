SportTorino
Juventus Women, pari 2-2 in trasferta contro la Ternana
Le bianconere vanno avanti di due gol, ma nella ripresa subiscono la rimonta nella 15ª giornata di Serie A Women
TORINO – La Juventus Women pareggia 2-2 sul campo della Ternana Women nella quindicesima giornata di campionato. Una partita combattuta, con le bianconere avanti nel primo tempo e raggiunte nella ripresa.
La prima occasione è per la Juventus dopo otto minuti: Vangsgaard calcia di sinistro in area, ma Schroffenegger salva con il piede. Il vantaggio arriva al 28’. Pinto apre il gioco, Brighton si inserisce e segna con un destro potente sotto l’incrocio.
Al 34’ arriva il raddoppio: Calligaris serve Capeta, che supera il portiere con un pallonetto preciso. Nel finale del primo tempo la Ternana accorcia con un rigore trasformato da Pirone. Si va all’intervallo sul 2-1 per la Juventus.
Nella ripresa la squadra bianconera prova a gestire il risultato, ma la Ternana cresce. Rusek salva sul tiro di Pirone, poi al 75’ la stessa Pirone colpisce la traversa di testa. Due minuti dopo arriva il pareggio con Pellegrino Cimò, che segna da pochi passi.
Nel finale la Juventus prova a vincere. Thomas non trova la porta su cross di Beccari, Bonansea calcia alto da fuori area e al 94’ Beccari manda a lato l’ultima occasione. La gara si chiude sul 2-2.
