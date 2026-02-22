Olimpia Milano vince la Frecciarossa Final Eight coppa Italia di basket a Torino

TORINO – E’ l’Emporio Armani Milano ad aggiudicarsi la Frecciarossa Final Eight coppa Italia di basket all’Allianz Arena di Torino superando in finale una splendida Bertram Derthona.

La finale si gioca davanti ad un’arena piena ed è equlibrata dall’inizio alla fine. Milano parte forte ma Derthona risponde e all’intervallo lungo è 47-45 per l’Armani. Poi la Bertram allunga e chiude avanti di 3 il terzo quarto.

Ma Milano non molla e infila l’allungo decisivo quando i giochi si fanno seri, nell’ultimo quarto. Il finale è 85-77 per Milano. Best scorer del match è Prentiss Hubb con 23 punti, per Milano il migliore è Armoni Brooks con 20 punti.

