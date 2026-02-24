Si scontrano un’auto e un furgone, scoppia un incendio: a Romentino perde la vita un uomo

ROMENTINO – Uno scontro mortale si è consumato questa mattina a Romentino, in provincia di Novara. In via del Tintoretto, una strada vicina alla tangenziale del paese, per cause ancora da accertare un’auto e un furgoncino si sono scontrati e nell’impatto si è sviluppato un incendio. Nel rogo successivo allo schianto è deceduto uno dei due conducenti, un uomo di circa 50 anni. Ferite lievi invece per l’altro automobilista, un uomo di 72 anni, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale Maggiore di Novara. Il furgone è finito in un fosso adiacente alla strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine.

