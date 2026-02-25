Alberto Angela senza contratto con la Rai da mesi, e c’è chi lancia una petizione online

TORINO – Alberto Angela, uno dei volti più amati della televisione italiana, divulgatore scientifico e conduttore televisivo, giornalista e scrittore.

Lo avevamo visto tra le strade di Torino nella puntata speciale di “Stanotte a Torino”, in onda il 25 dicembre e firmata da Angela. Un racconto intimo e profondo che ci ha guidati in un itinerario suggestivo che ha attraversato secoli di storia, bellezza e trasformazione, restituendo al grande pubblico l’anima più autentica del capoluogo piemontese. E ritroveremo il conduttore lunedì 2 marzo alle 21.30 con “Versailles in piano sequenza”, un viaggio – ma anche una sfida – all’interno di una reggia dove si è praticata un’arte del vivere alla francese che ha suscitato l’ammirazione di tutte le corti europee del Settecento.

Da giorni circola anche la voce, non ancora smentita, che Alberto Angela sia senza contratto con la Rai ormai da mesi. Un vero allarme partito dal Movimento 5 Stelle, che in commissione di Vigilanza Rai ha inserito la situazione di Angela nel quadro di una più ampia protesta, legata alle voci sui costi del nuovo programma di Tommaso Cerno su Rai2.

L’assenza di un contratto, come riportato anche da Fanpage, espone il divulgatore scientifico a possibili offerte di altri player del settore. Angela potrebbe quindi non essere più uno dei pilastri del servizio pubblico, e a perderci non sarebbe di certo il conduttore.

Che Alberto Angela sia molto amato dal pubblico è cosa ormai nota, parlano i dati di ascolto dei suoi programmi oltre che i continui messaggi di apprezzamento sui social e non solo. Ma c’è chi, all’eventualità che un talento come Alberto Angela non sia riconosciuto come deve da Mamma Rai, ha deciso di far partire una petizione online.

La televisione generalista ha disperato bisogno di contenuti culturali di qualità, e nessuno è più capace di fornirli quanto Alberto Angela. In un’era in cui i reality show e i programmi di intrattenimento poco significativi sembrano dominare la scena, Angela emerge come un faro di conoscenza e di divulgazione scientifica. Purtroppo, Alberto Angela è senza contratto da mesi con la RAI, e questo non solo è un grave errore da parte dell’emittente, ma priva milioni di spettatori italiani del suo talento e della sua straordinaria capacità di educare divertendo.

D’altra parte, è stato rivelato che Cerno per soli quattro minuti di trasmissione, riceve enormi compensi, precisamente circa 848.000 euro. Questo squilibrio è incomprensibile e inaccettabile. La televisione pubblica dovrebbe investire nel contenuto che nutre le menti e ispira le generazioni future, non solo in ciò che intrattiene temporaneamente.

Alberto Angela ha dimostrato, attraverso programmi come “Ulisse, il piacere della scoperta”, di essere una risorsa insostituibile per la RAI e per l’intero pubblico italiano. È ora che la RAI riconosca il suo contributo e si impegni a garantirgli un contratto stabile che gli permetta di continuare il suo lavoro con la serenità e le risorse di cui ha bisogno.

Chiediamo alla RAI di stipulare immediatamente un contratto equo e sicuro con Alberto Angela. È necessario per il bene della cultura e della qualità televisiva italiana.

Firma la petizione per sostenere un futuro più illuminato per la televisione italiana e per continuare a godere delle eccellenti trasmissioni di Alberto Angela.