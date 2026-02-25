CittadiniCronacaTorino
Catena di palestre a Collegno, Chieri, Moncalieri e Beinasco chiude con un messaggio via whatsapp
Sul sito della catena c’è un laconico messaggio “Le palestre Just Women non sono più attive”
TORINO – La catena di palestre fitness Just Women ha sospeso le attività inviando un messaggio via whatsapp che annunciava la notizia che nessuna cliente della palestra si aspettava di ricevere. La catena era presente a Collegno, Chieri, Moncalieri e Beinasco.
La sospensione delle attività è arrivata da una serie di comunicazioni che annunciavano prima delle chiusure natalizie e poi riaperture che non si sono mai verificate. Successivamente si è anche parlato di una riapertura con una nuova gestione e un nuovo progetto che è anche stato presentato parlando di un nuovo modello di benessere femminile, con figure come psicologi, nutrizionisti e osteopati. Ma il nuovo progetto non è mai partito.
Sul sito della catena c’è un laconico messaggio
Le palestre Just Women non sono più attive
Si prega di non contattarci
Mentre i social delle palestre son stati rimossi.
