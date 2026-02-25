Finto carabiniere truffa una 94enne: denunciati due giovani ad Alessandria

ALESSANDRIA – Si era presentato alla porta di casa qualificandosi come “Carabiniere”, con la scusa di dover verificare un presunto furto in gioielleria. In realtà era una truffa ai danni di un’anziana di 94 anni, poi degenerata in rapina impropria. Per questo i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 25enne e un 26enne, gravemente indiziati dei reati di ricettazione e porto abusivo di arma impropria.

L’episodio risale all’11 febbraio scorso. Secondo quanto ricostruito, uno dei due si sarebbe introdotto con la forza nell’abitazione dell’anziana, spingendo la porta mentre la donna tentava di chiuderla. Una volta all’interno, l’uomo avrebbe accusato la vittima di essere coinvolta in un presunto furto, convincendola così a consegnare i propri gioielli per una “verifica”.

Con l’aiuto di un complice, che avrebbe distratto la donna, il malvivente si sarebbe poi allontanato con il bottino.

Le indagini sono partite immediatamente. I militari sono riusciti a individuare l’auto utilizzata dai due, una vettura a noleggio, rintracciata successivamente presso un albergo in provincia di Pavia, dove i sospettati avevano preso alloggio. I loro spostamenti sono stati monitorati tra le province di Alessandria, Asti e Cuneo, dove si ritiene stessero cercando nuove potenziali vittime, in particolare anziani soli.

L’operazione, condotta con il supporto dei colleghi della Compagnia di Alba, è scattata prima che potessero colpire ancora. L’auto è stata fermata e sottoposta a controllo: all’interno i Carabinieri hanno trovato alcune scatoline di gioielli vuote, successivamente riconosciute dalla vittima, e una bomboletta di spray urticante.

La perquisizione è stata estesa anche alla camera d’albergo, dove, nascosti in un trolley, sono stati rinvenuti 2.800 euro in contanti e due involucri contenenti vari gioielli, ritenuti provento di furti.

Dopo il riconoscimento di parte della refurtiva da parte della 94enne, per i due giovani è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione e porto abusivo di arma impropria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese