Una Juve indomabile sfiora l’impresa: eliminata dal Galatasaray ai supplementari

TORINO – L’impresa era di quelle in apparenza impossibili: recuperare 3 gol al Galatasaray dopo il 5-2 dell’andata per conquistare un posto negli ottavi di finale di Champions League. La Juventus ci prova e quasi ci riesce. Ma l’espulsione di Kelli all’inizio del secondo tempo rende tutto ancora più difficile.

Spalletti sceglie Perin dopo le ultime prestazioni sotto livello di Di Gregorio e dirotta McKennie terzino. La Juve parte convinta di poter fare l’impresa, gioca, attacca e trova il gol dell’1-0 su rigore trasformato da Locatelli al 35′.

L’inizio della ripresa è traumatico. Kelly viene espulso per un fallo a centrocampo. Doppio giallo trasformato in rosso diretto al VAR. Il colpo potrebbe spegnere i bianconeri e invece gli uomini di Spalletti non mollano e continuano ad attaccare.

Trovano il 2-0 con Gatti al 71′, rischiano inevitabilmente qualcosa ma non mollano. Yildiz prende il palo su una grande azione al 79′ e poi arriva il gol del 3-0- Lo segna il solito McKennie all’82’ e vuol dire tempi supplementari.

I tempi supplementari

La Juve, che a questo punto è con un uomo in meno da un tempo intero, comincia di nuovo forte, spinge, ci prova in tutti i modi. Zhegrova sbaglia una gol fatto da due passi, ma poi arriva il gol del Galatasaray, appena dopo l’uscita di un monumentale Yildiz. E’ Osimhen a trovare la rete nel recupero del primo supplementare.

Spalletti tenta il tutto per tutto e butta nella mischia Openda e Kostic. La Juve riprende a spingere come nulla fosse successo. L’occasione arriva nella stessa azione sul piede di Zhegrova e su quello di Kostic. Ma la fatica di un tempo e due supplementari in 10 contro 11 si fa sentire e ci pensa Yilmaz a chiudere definitivamente i conti al 119′.

La Juve si ferma quindi ad un passo dall’impresa storica e agli ottavi di finale di Champions ci va il Galatasaray, ma Spalletti ha ritrovato la sua squadra dopo due partite in cui l’aveva persa.

