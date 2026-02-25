Torino, lo arrestano per il furto di un’auto e lui morde un agente

TORINO – Serata movimentata in Barriera di Milano, a Torino, dove un giovane di 23 anni è stato fermato dalla Polizia Locale dopo un tentativo di furto d’auto degenerato in aggressione. Il ragazzo è stato denunciato per rapina (art. 628 c.p.), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.).

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 22 febbraio, durante un servizio di pattugliamento rafforzato disposto anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Gli agenti della Polizia Locale di Torino stavano controllando la zona quando hanno notato un giovane accovacciato accanto alla portiera di una Fiat 500 parcheggiata lungo la strada.

Insospettiti dall’atteggiamento, gli operatori si sono avvicinati proprio mentre il 23enne era riuscito a salire a bordo dell’utilitaria. Alla vista degli agenti, il giovane ha reagito con violenza, sferrando calci e pugni nel tentativo di divincolarsi. Durante la colluttazione ha anche morso uno degli agenti al polso e alla mano sinistra, provocandogli ferite che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere, con una prognosi di diversi giorni.

Sul posto è intervenuta una seconda pattuglia in supporto, che ha contribuito a bloccare il giovane. Il 23enne è stato quindi condotto al Comando di via Bologna, dove è stato formalizzato l’arresto.

Dagli accertamenti successivi è emerso che non si sarebbe trattato del primo tentativo della serata: poco prima, infatti, il giovane avrebbe già forzato un’altra utilitaria parcheggiata nelle vicinanze.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, per l’indagato vige la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

