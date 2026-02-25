Un po’ di Cuneo sul palco dell’Ariston

TORINO – In mezzo ai flash, alle conferenze stampa e all’attesa per le esibizioni dei trenta artisti in gara, dalla sala stampa del Festival di Sanremo arriva una notizia che riempie d’orgoglio il Piemonte. Tra le file dell’orchestra che accompagnerà i cantanti sul palco del Teatro Ariston, ci saranno anche due musicisti cuneesi: la violinista Cristina Silvestro e il violoncellista Stefano Pellegrino.

Un ruolo fondamentale, quello dell’orchestra, chiamata a tradurre in musica arrangiamenti, sfumature e cambi di ritmo, in perfetta sintonia con i direttori scelti dagli artisti.

Dalla sala stampa, dove il lavoro dei giornalisti si intreccia con quello degli addetti ai lavori, si percepisce chiaramente quanto l’orchestra rappresenti il cuore pulsante dello spettacolo. Dietro ogni brano c’è una squadra di professionisti di altissimo livello, e tra questi quest’anno figurano anche due talenti cresciuti all’ombra delle Alpi cuneesi.

Per Cristina Silvestro e Stefano Pellegrino si tratta di un traguardo prestigioso, frutto di anni di studio, concerti e collaborazioni in ambito nazionale e internazionale. Essere selezionati per suonare a Sanremo significa confrontarsi con ritmi serrati, prove quotidiane e una platea televisiva di milioni di spettatori.

E mentre in città cresce l’attesa per le esibizioni serali, qui a Sanremo il Quotidiano Piemontese continua a raccontare storie che parlano di talento, impegno e radici.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese