Salta l’accordo per la reindustrializzazione della Lear di Grugliasco: incertezza per 374 lavoratori

GRUGLIASCO – È naufragato il progetto di reindustrializzazione dello stabilimento Lear di corso Allamano a Grugliasco, che avrebbe dovuto trasformare la storica fabbrica in un polo per la produzione di microcar elettriche. La cessione alla società italo-cinese Fipa, inizialmente prevista per l’inizio del 2026, non si concretizzerà: su 374 dipendenti, solo 209 sarebbero stati assunti, mentre gli altri sarebbero stati accompagnati fuori tra pensionamenti e incentivi.

Al momento, la situazione lascia sul tavolo solo i quattro anni di ammortizzatori sociali come strumento per gestire la crisi occupazionale.

La reazione dei sindacati

La decisione ha provocato la dura reazione della Cgil, che in una nota stampa parla di “fatto gravissimo”. Secondo il sindacato, «non si può giocare con la vita di centinaia di lavoratrici e lavoratori né con il destino industriale di un intero territorio». La Cgil chiede che il ministero offra garanzie concrete e renda pubblici i dettagli dell’operazione, che era rimasta sospesa per settimane. «Continuità occupazionale, tutela salariale, una transizione verso un nuovo soggetto industriale e un piano certo di produzione sono prerequisiti fondamentali per affrontare con serietà una crisi industriale», sottolinea la nota.

Il sindacato evidenzia come la vicenda metta in luce «precise responsabilità politiche» e la mancanza di una politica industriale nazionale, che lascia nell’incertezza lavoratori e territorio.

Nuove prospettive in vista?

In parallelo, si parla di un possibile nuovo acquirente: la società veneta Zetronic, della famiglia Fulchir, attiva nel settore dell’elettronica e dell’assemblaggio industriale. Al momento, però, si tratta solo di ipotesi: tutti i dettagli verranno resi noti nel corso dell’incontro previsto per il 9 marzo 2026.

Intanto, cresce la preoccupazione per il futuro della fabbrica e dei suoi lavoratori, simbolo di un’industria storica che rischia di scomparire senza un progetto industriale chiaro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese