Tifosi del Galatasaray violenti a Torino, scontri con le forze dell’ordine, feriti un uomo e la figlia allo stadio

TORINO – Momenti di forte tensione hanno preceduto e accompagnato la partita di Champions League tra Juventus e Galatasaray, disputata ieri all’Allianz Stadium di Torino. La trasferta turca ha visto circa duemila tifosi arrivare in città, ma un gruppo di circa 400 ultras ha attirato l’attenzione delle autorità per comportamenti violenti e pericolosi.

I supporter turchi, giunti a bordo di pullman e minivan nei pressi del Parco del Valentino, hanno subito acceso torce e petardi. Durante il trasferimento verso lo stadio, alcuni mezzi hanno provocato danni alle navette in servizio, aumentando la tensione tra le tifoserie.

All’ingresso del settore ospiti, gli ultras hanno tentato di entrare in contatto con i tifosi della Juventus, situazione che è stata evitata grazie all’intervento immediato delle forze dell’ordine. In un episodio particolarmente preoccupante, una cinquantina di tifosi, dopo il diniego al cambio nominativo dei biglietti, hanno sfondato un cancello per accedere al secondo anello: anche in questo caso, l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito lo scontro, bloccando e facendo uscire il gruppo. Tutti gli ultras coinvolti sono stati identificati dalla Digos.

La tensione è proseguita durante il match. Al termine del primo tempo, dal settore ospiti è stato lanciato un petardo verso la Curva Nord, provocando il ferimento di un padre e della figlia, prontamente trasportati in ospedale per accertamenti. L’autore del gesto è stato individuato durante le fasi di deflusso dallo stadio, denunciato sul posto e sottoposto a Daspo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese