Sanremo 2026: Alberto Cirio al Salotto delle Celebrità per lanciare il tour Waiting for Bra’s
Nel Salotto delle Celebrità, con il sindaco Alessandro Mager, parte il cammino verso il Festival gastronomico di Bra dedicato alla salsiccia e alle eccellenze piemontesi
CUNEO – Nella prestigiosa cornice de Il Salotto delle Celebrità a Sanremo, mercoledì 25 febbraio, ha preso il via la prima tappa del tour Waiting for Bra’s, evento di avvicinamento al Festival gastronomico di Bra in programma dal 17 al 20 settembre.
All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolineando con la loro presenza l’importanza strategica dell’evento per la promozione del territorio piemontese.
Il tour Waiting for Bra’s rappresenta il percorso di avvicinamento a uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’autunno piemontese, dedicato alla valorizzazione della celebre salsiccia di Bra e, più in generale, delle eccellenze agroalimentari regionali. Un’occasione per raccontare la qualità delle produzioni locali, l’impegno delle imprese e la forza delle filiere corte.
