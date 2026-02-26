Truffe romantiche e finti investimenti in criptovalute: la Guardia di Finanza di Cuneo smantella organizzazione internazionale

CUNEO – Un’articolata operazione del Guardia di Finanza di Cuneo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cuneo, ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale transnazionale specializzata in frodi informatiche e riciclaggio. L’indagine, avviata dopo la denuncia di una vittima di “truffa romantica”, ha permesso di ricostruire un sistema ben strutturato che operava tra Italia, Portogallo, Lituania, Irlanda del Nord e Belgio.

Falsi profili e relazioni virtuali per svuotare i conti

Il gruppo agiva attraverso la creazione di falsi profili sui principali social network. Dietro identità costruite ad arte, i sodali adescavano cittadini residenti in tutta Italia, instaurando finti rapporti sentimentali o proponendo investimenti apparentemente vantaggiosi in criptovalute e wallet digitali.

Le vittime, convinte di intrattenere relazioni autentiche o di trovarsi davanti a opportunità finanziarie imperdibili, venivano progressivamente indotte a versare somme ingenti di denaro. Alla base del meccanismo, una sofisticata attività di manipolazione psicologica e tecniche di sostituzione di persona, studiate per rendere credibili i profili virtuali e rafforzare il legame di fiducia.

Il principio “follow the money”: ricostruiti flussi per 900 mila euro

Determinante è stata la ricostruzione dei flussi finanziari secondo il principio del “follow the money”. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cuneo hanno analizzato una copiosa documentazione bancaria, effettuato attività di osservazione, controllo e pedinamento, raccolto sommarie informazioni testimoniali e vagliato le segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema antiriciclaggio.

L’attività investigativa ha consentito di accertare il riciclaggio e l’autoriciclaggio di circa 900.000 euro. Le somme venivano sistematicamente canalizzate su numerosi rapporti finanziari intestati agli indagati, con l’obiettivo di schermare la provenienza illecita del denaro e ostacolarne l’identificazione.

Misura cautelare e sequestri

Sulla base del quadro indiziario raccolto, il G.I.P. presso il Tribunale di Cuneo ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, ritenuto responsabile dei reati di truffa, autoriciclaggio e sostituzione di persona. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di diciannove rapporti finanziari utilizzati per la commissione degli illeciti.

Sono stati inoltre notificati avvisi di garanzia ad altri ventidue soggetti indagati per riciclaggio e autoriciclaggio, due dei quali già detenuti per ulteriori condotte illecite.

