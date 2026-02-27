Simona Ventura conduce il San Marino Song Contest: Rosa Chemical sogna l’Eurovision

TORINO – Sarà la chivassese Simona Ventura a condurre, venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, la finalissima del San Marino Song Contest, l’evento che decreterà l’artista chiamato a rappresentare la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna.

Tra i dieci artisti selezionati come “wild card” spicca il grugliaschese Rosa Chemical, in gara con l’inedito “Mammamì”e determinato a ripercorrere le orme del torinese Gabry Ponte, che lo scorso anno conquistò il pass per l’Europa passando proprio dal Titano.

«Ci divertiremo! Da tempo seguo il San Marino Song Contest e ho sempre desiderato poterlo presentare. Finalmente è arrivato il momento», ha commentato Ventura, pronta a guidare una serata che si preannuncia spettacolare e ricca di colpi di scena.

Entusiasta anche Rosa Chemical: «I’m back principesse. È con grande piacere che comunico la mia partecipazione al San Marino Song Contest con l’inedito “Mammamì”. Sarà un onore condividere questo palco e questo momento con tutti voi».

Giuria tra volti Rai e big della musica

A presiedere la giuria sarà Federica Gentile, affiancata da Roberto Sergio (Direttore Generale Rai e Direttore Generale RTV San Marino), Mario Andrea Ettorre (Direttore Marketing Siae), Massimo Zanotti, maestro d’orchestra, e Beppe D’Onghia, produttore e direttore d’orchestra al Festival di Sanremo.

La vera novità, annunciata oggi a Casa Sanremo durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026, è la giuria di qualità composta da tre nomi di peso della musica italiana: Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie.

I dieci “wild card” in finale

I dieci artisti ammessi direttamente alla finale rappresentano un mix eclettico di generi e provenienze internazionali:

• Andreas Habibi ft. Aura (Emirati Arabi Uniti) – All We Need Is Love

• Dolcenera (Italia) – My Love

• Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla

• Inis Neziri (Albania) – In My Head

• Kelly Joyce (Francia) – Oh la là

• L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia

• Molella ft. Maxe (Italia) – Fever

• Paolo Belli (Italia) – Bellissima

• Rosa Chemical (Italia) – Mammamì

• Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar

La finale del 6 marzo sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV (canale 550) e in streaming sul sito dell’emittente e su Raiplay.

