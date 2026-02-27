Torino la città scelta per ospitare le Final Four della CEV Champions League 2026 maschile

TORINO – Dopo l’annuncio del grande evento del wrestling, ecco un’altra grande novità per il capoluogo Piemontese.

È ufficiale: le Final Four 2026 della CEV Champions League maschile si terranno in città. L’appuntamento è fissato per il 16 e 17 maggio 2026 all’Inalpi Arena, che torna così al centro del grande volley europeo.

La decisione nasce dall’accordo tra la CEV, la Federazione Italiana Pallavolo e le istituzioni locali, con l’obiettivo di replicare il successo delle Super Finals 2023 già ospitate nello stesso impianto.

Le quattro migliori squadre d’Europa in campo

A metà maggio 2026 le quattro squadre più forti del continente si contenderanno il trofeo più prestigioso per club. Tra i protagonisti attesi anche i campioni in carica della Sir Sicoma Monini Perugia, reduci da una fase a gironi di alto livello.

Il sindaco Stefano Lo Russo ha sottolineato l’orgoglio della città per un evento che conferma la centralità di Torino nel panorama sportivo nazionale e internazionale, grazie a impianti di eccellenza e a una macchina organizzativa già collaudata.

Torino capitale dello sport

L’Inalpi Arena è da anni teatro di grandi eventi, dalle ATP Finals di tennis alle competizioni mondiali di volley, consolidando il ruolo di Torino come hub dello sport d’élite.

Il presidente CEV Roko Sikirić ha parlato di “Final Four memorabile”, mentre il presidente federale Giuseppe Manfredi ha evidenziato la scelta strategica di valorizzare Torino senza sovrapporre l’evento ad altri grandi appuntamenti internazionali.

Ulteriori dettagli, compresa l’apertura della vendita dei biglietti, saranno comunicati nelle prossime settimane.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese