È morto Aldo Bortoluz, il 77enne di Chivasso ustionato dopo aver alimentato la stufa con alcol

CHIVASSO – Dopo un mese in ospedale, si è spento Aldo Bortoluz, il 77enne di Chivasso che lo scorso lunedì 2 febbraio 2026 è rimasto gravemente ustionato dopo aver alimentato la stufa con alcol.

Bortoluz, residente in Stradale Torino, ha versato alcol sulla stufa ed è stato colpito da un ritorno di fiamma che ha ustionato il 30% del suo corpo tra cui schiena, spalle, braccia e arti inferiori.

Subito la corsa al CTO di Torino, specializzato per la cura dei grandi ustionati, dove l’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva e qui, purtroppo, è deceduto.

Tutta Chivasso si stringe al dolore della famiglia; Bortoluz lascia una moglie e due figli. In città era molto conosciuto perché attivo nel Gruppo Alpini di Chivasso, tanto da esserne nel direttivo, è stato anche un componente della corale “Città di Chivasso”. Aveva dedicato la sua vita a caldaie e impianti termici.

