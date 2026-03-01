Per le strade di Torino (ancora) striscioni contro Urbano Cairo

TORINO – Risale solo a qualche giorno fa l’ultima contestazione contro il presidente del Toro, Urbano Cairo. Ma, nella notte, a Torino sono comparsi nuovi striscioni contro il presidente.

Sarebbero almeno quattro e sono stati sequestrati dalla Digos. Uno di questi è stato affisso all’ingresso della chiesa della Gran Madre e riportava la scritta Cairo vendi!, accompagnata dalla sigla ‘Th’, acronimo di Torino Hooligans, gruppo ultras della Curva Primavera, da tempo in contestazione con la dirigenza granata. Un altro, che riportava la medesima scritta, è stato trovato in via Viotti, mentre in via Sant’Ottavio ne è comparso uno con la scritta ‘Anti-Cairo’.

Sempre firmato Torino Hooligans, un altro striscione è stato affisso sulla passerella pedonale di via Pietro Cossa. Altri striscioni firmati da altri gruppi di ultras sono stati affissi nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino.

Ormai da tempo al presidente della società Urbano Cairo viene contestata una gestione poco coraggiosa e non all’altezza delle aspettative dei tifosi.

Intanto questa sera, alle 18, lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà il match Torino-Lazio, gara valida per la 27a giornata del campionato Serie A Enilive.

