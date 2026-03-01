Moto GP Thailandia: vince Marco Bezzecchi, chiude nono Pecco Bagnaia

THAILANDIA – La caduta nella Sprint di ieri non lo ha demoralizzato: Marco Bezzecchi si prende la rivincita e trionfa nel Gp di Thailandia, che ha inaugurato la stagione 2026.

Secondo posto per Pedro Acosta, che negli ultimi giri piega la resistenza di Raul Fernandez, quindi Jorge Martin, compagno di team di Bezzecchi. Per un arrivo che, quindi, vede il successo Aprilia, poi due Ktm e un’ altra Aprilia. Ogura è 5° davanti a Di Giannantonio.

Poi Binder, Morbidelli. Chiude nono il chivassese Pecco Bagnaia. Marc Marquez si ritira a 5 giri dal termine a causa di una foratura.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese