Modifiche alla viabilità in via Frejus a Torino per lavori: ecco quando

TORINO – Per consentire uno scavo stradale finalizzato al collegamento delle tubazioni al collettore SMAT, da martedì prossimo 3 marzo e fino a giovedì 12 marzo 2026 la viabilità di via Frejus sarà temporaneamente modificata. L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione degli edifici di via Frejus 21 e via Bixio 56, finanziato dal PNRR – Piano Integrato Urbano “PIÙ”.

Il cantiere interesserà il tratto compreso tra i civici 23 e 36, fino all’angolo con via Revello. Per tutta la durata dei lavori sarà in vigore il divieto di sosta e la circolazione sarà regolata a senso unico alternato.

La presenza del cantiere sarà segnalata con apposita cartellonistica all’inizio di via Frejus, in prossimità di piazza Adriano e della rotonda di corso Racconigi, con l’indicazione di possibili rallentamenti o code a circa 200 metri.

Durante l’intervento potranno inoltre essere spostate in via provvisoria alcune fermate GTT nell’area interessata; eventuali variazioni saranno comunicate direttamente sul posto.

