SportTorino
Paola Gianotti diventerà mamma
Paola scrive sui social: A presto mia piccola grande bici, aspettami che tra 9 mesi torno in sella
IVREA – Con un post sui Social Paola Gianotti ha annunciato di aspettare un figlio
Paola Gianotti da anni si impegna in eventi di ultracyclism e ha ottenuti diversi Guinness World Record, tra cui quello di essere stata la donna più veloce ad aver circumnavigato il mondo in bicicletta coprendo oltre 29 000 km. Paola porta avanti progetti legati alla promozione dell’uso della bici, alla tutela dell’ambiente, e alla motivazione personale, raccontando le sue imprese in conferenze, libri e eventi
Il testo del post di Paola Gianotti
A presto mia piccola grande bici, aspettami che tra 9 mesi torno in sella!Già aspettami perché con immensa e infinita gioia oggi mi fermo un po’ perché aspetto un bimbo ed è ciò che di più meraviglioso potesse donarmi la vita.Sì perché puoi aver battuto record, attraversato il mondo, scalato le montagne, ispirato migliaia di persone, cambiato le leggi ma quando vedi e senti crescere nella tua pancia quel sogno tanto atteso non ha prezzo.
Soprattutto dopo tanti, tanti, troppi anni in cui ti ho cercato, in cui arrivavi e poi andavi via senza motivo, in cui proprio non arrivavi, in cui nessuno sapeva spiegare il perché. Tanti anni di pianti, sofferenza, dolore che solo chi vive questa situazione può capire.Non ci sono parole per dirti quanto ti ho desiderato, sognato, voluto. Per dirti quanto ti ho immaginato.E oggi vederti lì, tutto rannicchiato dentro la mia pancia, con il tuo cuoricino a 160 battiti al minuto (perché stai già pedalando, lo so), i tuoi piedini da 10 millimetri, la tua testolina che sembra così grande e le tue manine che si aprono e si chiudono come per salutare la tua mamma e il tuo papà, mi ha stretto il cuore in un’emozione mai provata.Ed è per questo che sono immensamente grata di non aver mai smesso di credere che tu potessi arrivare. Mai.Ed è per questo cara bici che oggi mi fermo un po’ perché il mio percorso travagliato non mi permette di fare errori e di poter fare quello che voglio in questi mesi. Ma torno presto. Anzi torniamo presto.E oggi più che mai cara bici ti prometto che mi batterò per un mondo migliore.Ma soprattutto oggi cara bici ho imparato ancora di più che i sogni non si devono mai spegnere. Mai. Mai. Perché anche se non è detto che si concretizzino, se ci crediamo con tutti noi stessi almeno sappiamo di aver fatto di tutto per far si che si potessero realizzare!
A presto mia cara bici!Attendimi che torno presto più carica che mai!
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
In un appartamento di Torino è stata trovata morta una ragazza di 27 anni
Asti3 giorni fa
Fa pascolare il gregge in un terreno nell’astigiano, il proprietario lo riprende con un drone, lo porta a processo e vince
Cronaca24 ore fa
Morte del piccolo Domenico a Napoli, la famiglia chiede la rimozione del cardiochirurgo di Torino dal pool di periti
Cronaca2 giorni fa
Massimo Bianciotto, 16 anni, scomparso a Villafranca Piemonte: non è rientrato in comunità dopo la scuola
Cronaca22 ore fa