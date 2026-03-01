Paola Gianotti diventerà mamma

Paola Gianotti da anni si impegna in eventi di ultracyclism e ha ottenuti diversi Guinness World Record , tra cui quello di essere stata la donna più veloce ad aver circumnavigato il mondo in bicicletta coprendo oltre 29 000 km. Paola porta avanti progetti legati alla promozione dell’uso della bici, alla tutela dell’ambiente, e alla motivazione personale, raccontando le sue imprese in conferenze, libri e eventi

Sì perché puoi aver battuto record, attraversato il mondo, scalato le montagne, ispirato migliaia di persone, cambiato le leggi ma quando vedi e senti crescere nella tua pancia quel sogno tanto atteso non ha prezzo.

Già aspettami perché con immensa e infinita gioia oggi mi fermo un po’ perché aspetto un bimbo ed è ciò che di più meraviglioso potesse donarmi la vita.

Soprattutto dopo tanti, tanti, troppi anni in cui ti ho cercato, in cui arrivavi e poi andavi via senza motivo, in cui proprio non arrivavi, in cui nessuno sapeva spiegare il perché. Tanti anni di pianti, sofferenza, dolore che solo chi vive questa situazione può capire.

Non ci sono parole per dirti quanto ti ho desiderato, sognato, voluto. Per dirti quanto ti ho immaginato. E oggi vederti lì, tutto rannicchiato dentro la mia pancia, con il tuo cuoricino a 160 battiti al minuto (perché stai già pedalando, lo so), i tuoi piedini da 10 millimetri, la tua testolina che sembra così grande e le tue manine che si aprono e si chiudono come per salutare la tua mamma e il tuo papà, mi ha stretto il cuore in un’emozione mai provata.

Ed è per questo che sono immensamente grata di non aver mai smesso di credere che tu potessi arrivare. Mai. Ed è per questo cara bici che oggi mi fermo un po’ perché il mio percorso travagliato non mi permette di fare errori e di poter fare quello che voglio in questi mesi. Ma torno presto. Anzi torniamo presto.