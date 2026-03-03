Scuola e formazioneTorino
Amazon ritorna con la borsa di studio per le studentesse STEM del Politecnico di Torino
L’iniziativa rientra nel piano più ampio con cui Amazon punta a formare 200.000 studenti e studentesse in ambito STEM in Italia entro il 2026
TORINO – Amazon ha annunciato l’apertura dei bandi per l’ottava edizione di “Amazon Women in Innovation”, il programma che assegna borse di studio a sette studentesse universitarie iscritte a corsi STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in altrettanti atenei italiani.
Anche per il 2026 il Politecnico di Torino rientra tra le università coinvolte. La studentessa selezionata riceverà un contributo economico di 6.000 euro all’anno per tre anni, oltre a un percorso di mentorship con una manager di Amazon.
Requisiti e scadenze
Le candidature potranno essere presentate fino al 20 marzo 2026. Il bando è rivolto alle studentesse immatricolate per la prima volta nell’anno accademico 2025/2026 al corso di laurea in Ingegneria informatica del Politecnico di Torino, che abbiano maturato almeno 20 crediti formativi universitari entro il 21 febbraio 2026, con una media ponderata non inferiore a 24/30.
Dal 2018 il programma ha sostenuto complessivamente 33 studentesse. Oltre al Politecnico di Torino, l’iniziativa coinvolge l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università di Catania, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Palermo e l’Università di Roma Tor Vergata.
“Otto edizioni di Amazon Women in Innovation rappresentano per noi una testimonianza concreta di quanto crediamo nel potenziale delle giovani donne che scelgono percorsi tecnico-scientifici”, afferma Rita Malavasi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon.it. “In questi anni abbiamo visto talenti straordinari affrontare con determinazione settori ancora oggi caratterizzati da un forte squilibrio di genere. Continuare a investire in questo programma è il nostro modo di contribuire a cambiare questa realtà, un passo alla volta”.
