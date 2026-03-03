Soft clubbing di mattina, la formula piemontese a Palazzo Saluzzo Paesana di Torino

TORINO – Il fenomeno del “soft clubbing”, che propone eventi musicali in fascia mattutina anziché notturna, arriva anche a Torino con il debutto di Soft Eggs. Il format nasce dalla collaborazione tra Prince Experience e POP UP location WOW e punta a coniugare musica, socialità e proposta gastronomica in un contesto diurno.

L’evento inaugurale è in programma l’8 marzo a Palazzo Saluzzo Paesana, edificio settecentesco nel centro cittadino che per la prima volta ospita un appuntamento di questo tipo. La giornata si svolgerà dalle 10 fino al tramonto (previsto alle 18.27) e sarà accompagnata da un dj set di nove ore pensato per adattarsi agli spazi e favorire la conversazione, con volumi e atmosfere differenti rispetto a quelli tipici dei club notturni.

Menu dedicato e prenotazioni

Cuore dell’iniziativa sarà l’“Eggs Menu Signature”, ideato dallo chef Flavio Cumali di POP UP, con l’uovo come ingrediente principale declinato in diverse preparazioni. Tra le proposte figurano uova alla Benedict, Scotch eggs con salsiccia di vitello e tartufo nero, Shokupan con trota affumicata e uova di quaglia e zabaione al marsala con paste di meliga.

Il menu, composto da quattro portate, sarà servito su prenotazione in due turni (11-13 e 13-15) al costo di 35 euro a persona, bevande escluse. L’offerta sarà affiancata dalla caffetteria Vergnano Experience e da una selezione di vini e champagne.

L’iniziativa solidale

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, gli organizzatori promuovono anche l’iniziativa “Un gelato per la Ricerca”. Con una donazione minima di 5 euro sarà possibile acquistare un gelato alla fragola: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a sostegno della campagna “Life is Pink”, dedicata alla ricerca sui tumori femminili.

