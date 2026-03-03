Arrestato un padre violento nel Biellese dopo l’ennesima aggressione sulla figlia

BIELLA – Una violenta lite tra padre e figlia è stato solo l’ultimo episodio di vessazioni subite dalla ragazza per mano del padre.

Nel Basso Biellese, un 49enne già noto alle forze dell’ordine era arrivato ubriaco a casa della figlia ventenne. I due hanno iniziato a litigare in un crescendo, fino a che l’uomo ha preso a lanciarle dei piatti, ferendola lievemente. Il padre era poi scivolato a sua volta sulle stoviglie rotte e si era ferito a sua volta. La ragazza ha chiesto aiuto al 112, e il 49enne è stato portato via in ambulanza. La giovane ha quindi trovato il coraggio di raccontare ai Carabinieri di Salussola, intervenuti sul posto, che il fatto appena accaduto era solo l’ultimo di una serie di minacce, ingiurie e percosse che andavano avanti da mesi, mai denunciate per timore di ritorsioni. La ragazza sapeva infatti che il padre aveva un’arma nascosta in casa. Così i militari hanno prelevato l’uomo al pronto soccorso e sono andati a perquisire la sua abitazione, ritrovando sotto una tettoia, nascosto tra alcuni attrezzi agricoli, un revolver 357 Magnum e un centinaio di munizioni, appartenuti al padre e di cui l’uomo si era impossessato senza mai denunciarli.

L’uomo è stato quindi arrestato per atti persecutori e detenzione abusiva di armi e munizioni e condotto nel carcere di Biella.

