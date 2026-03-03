La Biennale di Venezia non cambia: il biellese Alberto Barbera riconfermato direttore artistico

BIELLA – Il biellese Alberto Barbera è stato confermato direttore artistico del settore cinema della Biennale di Venezia anche per il 2027 e il 2028. La decisione è stata presa dal consiglio d’amministrazione della mostra «in considerazione dei risultati ottenuti nella riconosciuta qualità delle selezioni, nella scoperta e nel lancio internazionale di nuovi talenti, nella diffusione e nella crescita della cultura cinematografica e nell’ampliamento del pubblico». Il suo mandato sarebbe scaduto nel settembre di quest’anno.

Barbera ricopre questo ruolo dal 2012, e in precedenza dal 1998 al 2001. Dal 1989 al 1998 ha diretto il Torino Film Festival, e dal 2004 al 2016 è stato direttore del Museo Nazionale del Cinema.

