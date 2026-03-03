Consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito al Quirinale: premiati anche Mauro Glorioso e Cristina Bernardi

ROMA – Questa mattina, 3 marzo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato in Quirinale le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite il 31 gennaio scorso. Premiati anche due piemontesi: Mauro Glorioso e Cristina Bernardi.

Mauro è lo studente dell’Università di Torino che era stato colpito da una bici elettrica mentre si trovava ai Murazzi nel gennaio 2023. 26 anni, da allora tetraplegico, Glorioso si è laureato in Medicina lo scorso autunno. Mattarella lo ha premiato “per non essersi arreso alle avversità della vita”.

Premiata dal Capo dello Stato anche la cuneese Cristina Bernardi, 52 anni, insegnante di sostegno e presidente sin dal 2000 dell’associazione Amico Sport Cuneo. La motivazione: “Per aver reso lo sport uno strumento di inclusione”. Cristina promuove lo sport per persone con disabilità intellettiva. Affiliata al movimento Special Olympics Italia, aveva iniziato l’attività portando ragazzi e ragazze a fare esperienze sulla neve, in piscina e al campo d’atletica.

Complessivamente sono stati 31 i riconoscimenti attribuiti quest’anno dal Presidente, distribuiti tra i diversi gradi dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

