Da Mattarella l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine al merito della Repubblica a Mauro Glorioso, ferito dalla bici lanciata dai Murazzi

ROMA – “Per non essersi arreso alle avversità della vita”, con questa motivazione il Presidente Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana a Mauro Glorioso, il 26enne rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito da una bicicletta lanciata dai Murazzi di Torino. Glorioso – scrive il Quirinale – pur riportando gravi menomazioni, ha ripreso il suo percorso di studi fino a conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia, dimostrando grande determinazione e tenacia.

Le onorificenze

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva.

Il Presidente Mattarella ha individuato esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 3 marzo alle ore 12.

