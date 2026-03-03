Ragazza di 17 anni cade dal balcone di casa a Poirino: grave ma non in pericolo di vita

POIRINO – Una ragazza di 17 anni, residente in via Arpino a Poirino è caduta nel tardo pomeriggio di ieri dal balcone di casa al secondo piano procurandosi ferite gravi, ma rimanendo cosciente anche all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunte Croce Rossa di Chieri e di Poirino per conto del 118 Azienda Zero, che hanno trasportato in ambulanza la giovane all’ospedale Cto di Torino.

La prognosi per i medici è ancora riservata anche se si esclude il pericolo di vita. In corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Chieri che sono certi della natura volontaria del gesto.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

