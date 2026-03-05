A Torino l’8 marzo torna la corsa-camminata solidale Just The Woman I Am: presentato il percorso

TORINO – In occasione della Festa della donna, domenica 8 marzo torna Just The Woman I Am, la corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri. Organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese e aperta a tutti, ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Alla corsa solidale si affiancano iniziative collaterali e il Villaggio della Prevenzione in piazza Castello e in piazzetta Reale, che dal 6 all’8 marzo ospiterà visite preventive gratuite, consulenze, incontri, laboratori, stand informativi e spazi di dialogo con professionisti e associazioni. Verrà riproposto anche il tradizionale Spazio Incontri ospitato in piazza Castello sotto la caratteristica cupola trasparente. La corsa-camminata prevede un percorso con partenza alle ore 15.30 dal parco del Valentino e arrivo nel centro di Torino in piazza Castello.

Il percorso e la viabilità

Partenza da viale Mattioli angolo viale Crivelli, viale Virgilio, corso Cairoli (carreggiata est), lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio (carreggiata centrale), viale Partigiani, viale Primo Maggio, Rondò Rivella (lato sud-ovest) corso Regina Margherita (carreggiata laterale sud), via XX Settembre, via Pietro Micca, arrivo in piazza Castello (fronte via Verdi lato palazzo Madama). Su tutto il percorso dalle ore 15 alle 20, e comunque sino a cessate esigenze, sarà vietato il transito di tutte le categorie di veicoli. Per permettere il passaggio in sicurezza di tutti i partecipanti, il ponte Umberto I e il ponte Vittorio Emanuele I saranno chiusi dalle ore 15 alle 18 e comunque sino a cessate esigenze, in entrambe le direzioni.

Le novità dell’edizione 2026

Due in le grandi novità per l’edizione 2026. Nasce e si sviluppa Just for Pet, un progetto dedicato a celebrare e sostenere il profondo legame tra esseri umani e animali. Accanto a questo progetto, il 2026 segna anche l’arrivo delle Just in the Cities, Virtual Run con appuntamenti a Milano (14 marzo), Parigi (11 aprile) e Roma (25 aprile), con occasioni di incontro e condivisione.

Il programma completo delle attività è disponibile su https://jtwia.org/programma/.

