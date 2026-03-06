Anziana travolta da un’auto in centro a Torino, muore subito dopo

TORINO – Tragedia nella mattinata di oggi a Torino, dove un’anziana di circa 80 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in corso Casale, all’angolo con via Bricca, ai piedi della collina torinese.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, la donna è stata travolta da un veicolo mentre si trovava nei pressi dell’incrocio. L’impatto è stato così violento che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

Sul posto è arrivato il personale del 118 di Azienda Zero, che ha avviato subito le manovre di rianimazione, per poi trasportarla d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco, ma purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

I sanitari hanno prestato assistenza anche al conducente dell’auto coinvolta nell’investimento, che è rimasto sotto shock. Sulla dinamica dell’accaduto sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto all’incrocio.

