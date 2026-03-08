Muore il giardiniere della famiglia Lavazza: si indaga per incidente sul lavoro

TORINO – Intorno alle cinque di ieri pomeriggio una chiamata al 112 fa arrivare i soccorsi in una villa nella precollina a Torino. Il proprietario è Marco Lavazza, vicepresidente dell’omonimo gruppo del caffè. A terra esanime c’è un uomo di cinquant’anni, giardiniere della villa, di nome Ronald Adarlo, come fa sapere in una nota la famiglia Lavazza.

“Marco Lavazza e la sua famiglia esprimono il loro profondo dolore e sgomento per la tragica fatalità che ha cagionato la scomparsa del Signor Ronald Adarlo, una persona a noi molto cara e parte della famiglia da tanti anni. La famiglia assicura piena collaborazione per chiarire le circostanze di quanto avvenuto. Siamo vicini a tutti i suoi familiari in questo momento di grande sofferenza”.

I carabinieri rimangono fino a notte fonda per i rilievi, ma per ora si indaga per incidente sul lavoro, non è contemplata l’ipotesi di omicidio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese