Roppolo, incidente sul lavoro: 45enne con grave trauma cranico in un cantiere edile

ROPPOLO – Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Roppolo, dove un imprenditore edile di 45 anni è rimasto gravemente ferito mentre si trovava in un cantiere.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato dal cedimento del terreno sotto un camion betoniera impegnato nelle operazioni di getto del cemento. Il mezzo si è improvvisamente inclinato e il tubo utilizzato per il getto ha colpito alla testa l’uomo, titolare di una piccola impresa edile.

L’imprenditore ha riportato un trauma cranico ed è stato soccorso dal personale sanitario, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale a Novara, dove è ricoverato in condizioni giudicate molto gravi.

La notizia dell’incidente ha suscitato forte preoccupazione a Roppolo, dove il quarantacinquenne è molto conosciuto non solo per la sua attività professionale, ma anche per l’impegno nelle iniziative sociali del paese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese