Tenta uno scippo a un’anziana a Porta Susa: fermato dai passanti tra cui il consigliere Di Nardo

TORINO – Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, nei pressi della stazione di Torino Porta Susa, si è verificato un tentativo di furto ai danni di una donna anziana.

Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe strappato la borsa alla vittima nelle vicinanze della fermata della metropolitana XVIII Dicembre, tentando poi di allontanarsi tra i passanti.

Alcune persone presenti nella zona si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno inseguito l’uomo. Tra loro anche Antonio Di Nardo, consigliere della Lega in Circoscrizione 1, che insieme ad altri cittadini è riuscito a raggiungerlo.

Il sospettato è stato fermato e trattenuto dai presenti fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti intervenuti sul posto lo hanno poi preso in consegna per gli accertamenti del caso.

