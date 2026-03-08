Nek in concerto al Teatro Colosseo di Torino – FOTOGALLERY

TORINO –

Ieri sera il Teatro Colosseo di Torino ha ospitato una tappa italiana del NEK HITS – European Tour, il tour con cui Filippo Neviani, in arte Nek, ripercorre oltre trent’anni di carriera.

Il concerto è stato costruito attorno ai brani più conosciuti del cantante emiliano. In scaletta molte delle canzoni che hanno segnato il pop italiano degli ultimi decenni: Laura non c’è, Fatti avanti amore, Lascia che io sia, Se io non avessi te, oltre a Almeno stavolta, che ha aperto la serata, e alla reinterpretazione di Se telefonando, proposta al Festival di Sanremo nel 2015.

Lo spettacolo è stato compatto e diretto, senza lunghe pause. Sul palco una band affiatata e arrangiamenti leggermente aggiornati che hanno dato nuova energia ai brani più noti. In platea il pubblico ha accompagnato molte canzoni cantandole dall’inizio alla fine.

Durante il concerto c’è stato anche un momento curioso: a un certo punto molti spettatori hanno alzato fogli A4 con la scritta “We Want You”, riempiendo la sala di cartelli bianchi. Nek si è fermato per un attimo per ringraziare il pubblico, visibilmente commosso.

In oltre trent’anni di carriera Nek ha pubblicato 18 album e venduto più di 10 milioni di dischi. Il rapporto con il Teatro Colosseo è ormai consolidato: dal primo concerto torinese del 2004 l’artista è tornato più volte su questo palco, sempre accolto con grande partecipazione dal pubblico.

Foto e report di Samuele Silva.

