Grandi quantità di rifiuti abbandonati e giacigli di fortuna sotto i portici: sgombero nel complesso Atc di piazza della Repubblica a Torino

TORINO – Dopo l’attività di sgombero e pulizia che alcuni giorni fa aveva interessato via Ghedini, una nuova operazione è stata condotta anche nel cortile del complesso di edilizia sociale di Piazza della Repubblica, di proprietà della Città di Torino, in gestione all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale.

L’intervento, disposto da Atc, in collaborazione con il Comando di Porta Palazzo e con il Reparto di Operativo Speciale della polizia locale, ha permesso di rimuovere materassi, giacigli di fortuna e una grande quantità di rifiuti e materiali abbandonati nei cortili, sotto ai portici e nei corridoi delle cantine del complesso.

Al momento dell’intervento era presente anche una persona senza fissa dimora, poi presa in carico della polizia locale per la collocazione in una struttura di ospitalità temporanea della Città, mentre una seconda si è allontanata.

L’area è stata oggetto di sanificazione e pulizia da parte di un’impresa specializzata, mandata da Atc. Presente anche, per le operazioni di rimozione dei rifiuti, la società Amiat.

